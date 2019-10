Devisen: Spekulation um Brexit-Fortschritte treiben Euro und Pfund an

Auch zum Schweizer Franken hat der Euro an Terrain gewonnen und sich über der Marke von 1,10 etabliert. Aktuell kostet ein Euro 1,1020 Franken und der Dollar geht zu 0,9989 Franken um.

Die Europäische Union und Grossbritannien sind sich in den Brexit-Verhandlungen offenbar näher gekommen. Die Unterhändler seien kurz vor der Einigung auf ein Austrittsabkommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen. Man sei optimistisch, dass man einen Entwurf am Mittwoch den Diplomaten zur Überprüfung vorlegen könne.

Stärker noch als der Euro profitierte das britische Pfund von den Meldungen. Es stieg auf ein Tageshoch von 1,28 US-Dollar. In europäischen Handel hatte das Pfund noch knapp über 1,26 Dollar notiert.

Die deutsche Bundesregierung hatte sich zuvor skeptisch zu den Chancen auf eine Brexit-Lösung noch vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag geäussert. Es sei aber "unbestreitbar", dass es in den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien Fortschritte gegeben habe, hiess es am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin.

la/he/mk

(AWP)