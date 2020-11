Devisen: Starker Dollar nach US-Konjunkturdaten - USD/CHF bei über 0,91

Die Dollarstärke bekam in der zweiten Handelshälfte auch der Franken zu spüren: Das Dollar-Franken-Währungspaar sprang am Nachmittag mit einem Schlag über die Marke von 0,91 Franken und liegt nun bei 0,9134 Franken. Der Euro hat sich derweil leicht abgeschwächt und steht bei 1,0801 Franken.

Der Wochenauftakt fiel für den Euro zweigeteilt aus. Vormittags profitierte die Gemeinschaftswährung von der allgemein guten Finanzmarktstimmung. Der Dollar als weltweite Reservewährung war daher weniger stark gefragt.

Für Aufhellung sorgte die Aussicht auf wirksame Impfstoffe gegen die Corona-Pandemie. Besonders optimistisch geben sich die Analysten der Deutschen Bank. "Bis zum Frühjahr sollte es wieder viel normaler aussehen", heisst es in einem Kommentar zu neuen Testresultaten eines Impfstoffkandidaten.

Die Wende für den Euro kam jedoch am Nachmittag aufgrund überraschend positiver US-Konjunkturdaten. Obwohl die USA derzeit von einer heftigen Corona-Welle heimgesucht werden, hellte sich die Unternehmensstimmung im November in der weltweit grössten Volkswirtschaft deutlich auf.

Das Stimmungsbarometer des Forschungsunternehmens Markit stieg auf den höchsten Stand seit gut fünfeinhalb Jahren. Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach von einem ersten Eindruck nach der US-Präsidentenwahl und einem sehr ermutigenden Umfrageergebnis.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88888 (0,89393) britische Pfund und 123,47 (123,18) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1'835 Dollar gehandelt. Da waren 37 Dollar weniger als am Vortag.

bgf/men/mk

(AWP)