Devisen: US-Dollar fällt zu Euro und Franken

Der US-Dollar hat am Dienstag zum Euro wie auch zum Schweizer Franken nachgegeben. So ist der Euro zeitweise bis auf 1,0893 Dollar gestiegen. Am frühen Nachmittag liegt der Kurs nun bei 1,0875 Dollar. Marktteilnehmer begründen dies mit neue Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus, die vor allem in Europa Hoffnung auf Besserung weckten.