Devisen: US-Dollar legt gegenüber Euro und Franken weiter zu

Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am frühen Nachmittag auf 1,1917 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht zeitweise noch bis auf 1,1978 Dollar gestiegen ist. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Dollar auf 1,0050 Franken und damit so hoch wie zuletzt Ende September 2017. Der Euro/Franken-Kurs zog derweil nach einem leichten Rückgang am Morgen wieder an und liegt am frühen Nachmittag bei 1,1975 Franken.

Der Höhenflug des Dollars zum Euro dürfte sich gemäss Commerzbank-Analystin Antje Praefecke weiter fortsetzen und frühestens im nächsten Jahr ein Ende finden. Für den Dollar/Franken-Kurs wird indes keine weitere Aufwertung erwartet. Der Franken sei zwar noch fair bewertet, aber schon etwas teuer, sagt etwa VP-Bank Analyst Thomas Gitzel.

SCHWACHE DEUTSCHE AUFTRAGSEINGÄNGE

Die Auftragseingänge sind in Deutschland im März überraschend gesunken. Sie fielen um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Ökonomen hatten hingegen mit einem Zuwachs gerechnet. Vor allem die schwache Nachfrage aus dem Ausland belastete die Nachfrage.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und zahlreichen anderen Ländern lastet zudem erneut auf der Investorenstimmung im Euroraum. Wie Sentix mitteilte, geht der von dem Unternehmen erhobene Konjunkturindex im Mai den vierten Monat in Folge zurück. Mit 19,2 Punkten liegt er mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017.

Im Tagesverlauf stehen datenseitig keine grossen Höhepunkte an. In den USA melden sich jedoch einige Notenbanker öffentlich zu Wort.

Montag Montag Montag Freitag Freitag (13.04) (10.58) (07.11) (21.21) (16.48) Euro/Dollar 1,1917 1,1931 1,1956 1,1957 1,1951 Dollar/Franken 1,0050 1,0034 0,9999 1,0001 0,9999 Euro/Franken 1,1975 1,1972 1,1955 1,1967 1,1949 Pfund/Franken 1,3596 1,3582 1,3544 1,3548 1,3519 Dollar/Yen 109,30 109,29 109,13 109,13 109,10

