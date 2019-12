Devisen: US-Dollar schwächst sich zum Euro und Franken ab

Zum Franken bewegt sich der Euro dagegen nicht gross. Mit 1,0887 notiert er geringfügig tiefer als am Morgen und etwas höher als am frühen Nachmittag. Der Dollar hat sich mit aktuell 0,9736 Franken derweil weiter abgeschwächt.

Generell fehlte es dem Devisenmarkt am Freitag an Impulsen. Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, denn die US-Währung verbuchte im Handel mit allen wichtigen Währungen Verluste. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten zum Ende der Weihnachtswoche, welche die Aktienindizes an der New Yorker Börse erneut zu Rekorden trieb, habe den Dollar als sicher geltende Anlage belastet, hiess es.

