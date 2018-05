Devisen: US-Dollar steigt gegenüber Euro und Franken

Der Euro notiert damit am Vormittag auf 1,1931 Dollar, nachdem in der Nacht der Kurs zeitweise noch bis auf 1,1978 Dollar gestiegen ist. Der Dollar/Franken-Kurs notiert bei 1,0034 Franken. Der Euro/Franken-Kurs liegt derweil mit 1,1972 Franken wieder etwas höher als am frühen Morgen.

Experten sprechen von einer allgemeinen Dollarstärke - eine Aufwertung die seit längerem erwartet worden sei. Der Höhenflug gegenüber dem Euro wird laut Commerzbank-Analystin Antje Praefecke frühestens im nächsten Jahr zu Ende gehen.

Für den Dollar/Franken-Kurs wird dagegen keine weitere deutliche Aufwertung erwartet. Der Franken sei zwar noch fair bewertet, aber schon leicht teuer, sagt etwa VP-Bank Analyst Thomas Gitzel. Auch die Zürcher Kantonalbank geht von einer Stabilisierung aus.

SCHWACHE DEUTSCHE AUFTRAGSEINGÄNGE

Die Auftragseingänge sind in Deutschland im März überraschend gesunken. Sie fielen um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Ökonomen hatten hingegen mit einem Zuwachs gerechnet. Vor allem die schwache Nachfrage aus dem Ausland belastete die Nachfrage.

Im Tagesverlauf stehen datenseitig keine grossen Höhepunkte an. Es herrscht weitgehende Flaute. In den USA melden sich jedoch einige Notenbanker öffentlich zu Wort.

