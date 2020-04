Devisen: US-Notenbank-Protokoll ohne spürbaren Effekt

Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel leicht unter Druck geblieben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0867 US-Dollar und damit in etwa gleich viel wie im späten europäischen Geschäft. Auch die Währungspaare USD/CHF (0,9710) und EUR/CHF (1,0553) bewegten sich kaum mehr. Dass die US-Notenbank angesichts der Corona-Krise eine länger anhaltende Nullzinspolitik signalisierte, wirkte sich am Devisenmarkt kaum aus.