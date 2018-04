Devisen: Wenig Bewegung im US-Handel

Am Devisenmarkt hat sich am Montagabend nicht mehr allzu viel getan. Im Tagesverlauf schwächelte jedoch der Dollar gegenüber dem Euro und dem Franken. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt in New York bei 1,2379 US-Dollar gehandelt und damit ungefähr einen halben Cent höher als im europäischen Frühhandel. Das Währungspaar Dollar/Franken stand zuletzt bei 0,9597, am frühen Montagmorgen hatte es noch deutlich oberhalb der 0,96er-Schwelle notiert.