Devisen: Wenig Bewegung im US-Handel

Auch bei den Währungspaaren USD/CHF (0,9962) und EUR/CHF (1,1345) tat sich am frühen Abend wenig.

Die Fed gab in ihrem Protokoll ein klares Signal für eine Leitzinsanhebung im Dezember. Gleichzeitig gab es in dem Protokoll weitere Signale für ein mögliches Auslaufen der Zinserhöhungen. So habe man darüber diskutiert, ob man im Kommentar zur Zinsentscheidung künftig "weitere graduelle Leitzinsanhebungen" in Aussicht stellen wolle.

Bereits am Vortag hatte der Euro zum Dollar zugelegt, was auf die Aussagen des Fed-Präsidenten Jerome Powell zurückgeführt worden war. Dieser hatte gesagt, dass das aktuelle Zinsniveau in den USA nur leicht unter dem sogenannten neutralen Zins liege. Wenn dieses Niveau erreicht wird, dann wird die Konjunktur laut Definition durch die Geldpolitik weder gebremst noch angeschoben. Das wurde am Markt als Hinweis für ein langsameres Tempo bei künftigen Zinserhöhungen in den USA gedeutet und belastete den Dollar.

