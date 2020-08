Devisen: Wenig Bewegung - impulsarmer Handel

Bei einem Stand von 1,0758 Franken notiert der Euro dagegen etwas tiefer als im späten Handel am Freitag. Auch der US-Dollar ist etwas zurückgekommen und kostet damit 0,9080 Franken.

Der Wochenstart fällt am Devisenmarkt ruhig aus. Starke Kursbewegungen gibt es nicht. Die Schwankungen fallen eher gering aus. Am Markt ist die Rede von fehlenden Impulsen. In der Eurozone standen am Vormittag keine nennenswerten Konjunkturdaten auf dem Programm.

In den USA werden am Nachmittag ein Stimmungsindikator aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück. Die deutsche Bundesbank bekräftigte in ihrem Monatsbericht die Erwartung einer wirtschaftlichen Stabilisierung nach dem Corona-Einbruch und kritisierte die geplante gemeinsame Schuldenaufnahme auf EU-Ebene als "bedenkliches Novum".

