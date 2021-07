Devisen: Wenig Bewegung vor US-Arbeitsmarktdaten

Der Euro kann sich damit erst einmal stabilisieren, nachdem er am Donnerstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen ist. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag dürften sich die Anleger zurückhalten. In den USA spielt die Entwicklung am Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank.

Am Markt wird mit einem starken Anstieg der Beschäftigung im Juni gerechnet. In den USA war der Arbeitsmarkt in der Corona-Krise eingebrochen. Im Verlauf der vergangen Monate zeigte sich aber eine kräftige Erholung dank gewaltiger Staatshilfen und der Corona-Impfkampagne. Eine weiter positive Entwicklung bei der Zahl der Beschäftigten könnte die US-Währungshüter dazu verleiten, erste Schritte zum Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik in Erwägung zu ziehen./jkr/jha/hr/kw

(AWP)