Devisen: Wenig Bewegung - Warten auf frische Impulse

Gleichzeitig zieht der Franken leicht an. So notiert der Euro bei 1,0754 Franken etwas tiefer als noch am Freitagabend. Der US-Dollar steht bei 0,9078 Franken ebenfalls unter dem Wert, den er vor dem Wochenende hatte.

Der Wochenstart fällt insgesamt am Devisenmarkt zunächst ruhig aus. Starke Kursbewegungen gibt es nicht. Am Markt ist die Rede von fehlenden Impulsen. In der Eurozone stehen am Vormittag keine nennenswerten Konjunkturdaten auf dem Programm.

In den USA werden am Nachmittag ein Stimmungsindikator aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten jedoch weitgehend zurück.

/bgf/mis/hr

(AWP)