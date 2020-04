Die Schlagzeilen der Sonntagspresse vom Sonntag, 19. Februar 2020

"NZZ am Sonntag" / "SonntagsZeitung" / "SonntagsBlick" / "Le Matin Dimanche":

Der Streit um die richtige Vorgehensweise mit der Lockerung der Coronavirus-Massnahmen durch den Bundesrat beschäftigt die Sonntagspresse stark. So kritisiert etwa die Zürcher Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh in der "NZZ am Sonntag", dass Coiffure-Salons am 27. April öffnen dürften, Buchhandlungen dagegen erst später. Nicht nachvollziehbar sei auch, wenn Grossverteiler das ganze Sortiment anböten, Fachgeschäfte aber geschlossen bleiben müssten. Auch Restaurants sollten schneller wieder Gäste bedienen dürfen, mahnte die FDP-Politikerin. Es ginge um Milliarden, welche allein die Zürcher Wirtschaft verliere. Laut der "NZZ am Sonntag" setzen sich auch Bergführer, Wanderleiter und Kletterlehrer mit Coiffeuren gleich. Dies seien ebenfalls personenbezogene Dienstleistungen und man würde sie zudem im Freien mit einem geringeren Coronavirus-Ansteckungsrisiko anbieten, hiess es vom Bergführerverband gegenüber der Zeitung. CVP-Nationalrat Leo Müller (LU) sagte gegenüber der "SonntagsZeitung, dass es möglich sein müsse, dass die Gastrobetriebe am 11. Mail mindestens teilweise wieder öffneten. "Ich schliesse nicht aus, dass die Restaurants in den nächsten Wochen ebenfalls öffnen können, erklärte zudem Wirtschaftsminister Guy Parmelin in der "SonntagsZeitung und in "Le Matin Dimanche". "Wir brauchen keine vagen Versprechen, wir brauchen jetzt Klarheit", hiess es im "SonntagsBlick" zudem etwa von Gastro Stadt Bern und Umgebung. Während von den Coiffeueren fünfzig Mal die Rede ist, habe der Bundesrat die Gastronomie noch nicht einmal erwähnt, hiess es. Auch die Reisebüros sind laut der "SonntagsZeitung" sauer, weil sie beim Bundesrat mit ihren Rettungsvorschlägen aufgelaufen sind.

"SonntagsBlick":

In der Romandie starben laut dem "SonntagsBlick" bisher pro 100'000 Einwohner 24,7 Menschen an Covid-19. Im Tessin betrage die Quote 53,5. In der Deutschschweiz liege sie derweil nur bei 6,2. Demnach starben in der Romandie viermal mehr Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion als in der Deutschschweiz. Olivia Keiser, Epidemiologin der Universität Genf, sagte der Zeitung, dass bei dieser Entwicklung der Zeitfaktor eine tragende Rolle gespielt habe: "Im Tessin und in der Romandie hat die Epidemie früher begonnen. Die Deutschschweiz hatte somit einen zeitlichen Vorsprung." Mit den getroffenen Massnahmen habe dort grösserer Schäden verhindert werden können. Entscheidend sei zudem gewesen, wie sich die Leute bewegen und, ob sie Kontakt zueinander haben.

"NZZ am Sonntag" / "SonntagsZeitung":

Ein Grossteil der Senioren in Schweizer Pflegeeinrichtungen will laut der "NZZ am Sonntag" und der "SonntagsZeitung" im Falle einer ernsten Coronavirus-Erkrankung im Heim bleiben. Die Senioren wollten bei einem schlechtem Verlauf sogar dort versterben. Fast 400 Todesfälle ereigneten sich laut der "SonntagsZeitung" bereits in Institutionen für Betagte. Die Zeitung stützt sich auf eine eigene Umfrage in den Kantonen. Die "NZZ am Sonntag" beruft sich auf eine eigene Umfrage bei Pflegeeinrichtungen, Spitex-Diensten und kantonalen Krisenstäben. Zurzeit fehlten schweizweite Zahlen, da der Bund keine Meldepflicht zum Ort des Todes vorschreibt, hiess es. Im Kanton Basel-Stadt seien aber bis Freitag 18 Pflegeheimbewohner am Coronavirus verstorben - nur vier von ihnen seien im Spital gewesen. Im Kanton Waadt seien bis Donnerstag 187 Personen in Alterspflegeeinrichtungen verstorben. Nur vereinzelt seien Fälle ins Spital überstellt worden, teilte der Waadtländer Krisenstab der "NZZ am Sonntag" mit. Und im Kanton Zürich seien bisher 87 Senioren aus Alters- und Pflegeheimen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben - 47 von ihnen im gewohnten Umfeld.

"SonntagsBlick":

Obwohl der Parlamentsbetrieb in der Coronavirus-Krise auf Sparflamme läuft, bestehen einige Parlamentarier laut dem "SonntagsBlick" auf den üblichen Sitzungsgeldern. Bei der Verwaltungsdelegation des Parlaments seien mehrere Einzelanträge eingegangen, die Taggelder doch auszuzahlen. Trotz der gestrichenen Kommissionssitzungen und der abgesagten letzten Sessionswoche, wollten Parlamentarier das Geld für gestrichene Sitzungstage. Je nach Zugehörigkeit zu den Kommissionen gehe es um mehrere Tausend Franken. In der sechsköpfigen Verwaltungsdelegation hätten die Anträge für Unmut gesorgt. FDP und SVP lehnten die Begehren kategorisch ab, während sich Linke grundsätzlich für Kompromisse bereit zeigten. Ein Entscheid sei aber noch nicht gefällt, hiess es weiter.

"NZZ am Sonntag" / "SonntagsZeitung":

Der Bundesrat will laut der "NZZ am Sonntag" und der "SonntagsZeitung" zahlreiche Anschaffungen für bis zu 2,24 Milliarden Franken im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise tätigen. Die Zeitungen beruft sich dabei unter anderem auf einen geheimen Antrag des Bundesrates an die Finanzdelegation des Parlaments. Er will in den nächsten vier Monaten total 550 Millionen Schutzmasken aller Art beschaffen. Ebenso auf der detaillierten Beschaffungsliste stünden 1000 neue Beatmungsgeräte, acht Millionen Kits für Coronavirus-Tests, 190 Millionen Einweghandschuhe und 48 Millionen Einheiten an Handdesinfektionsmittel, hiess es. Die "SonntagsZeitung" schreibt zudem, dass die Preise, mit denen das Bundesamt für Gesundheit BAG für die Beschaffung kalkuliere, bereits für Kritik sorge. Die Preisangaben seien teils viermal so hoch als andere Unternehmen für die gleichen Waren bezahlen würden.

"SonntagsZeitung":

Ronaldo "Ronaldinho" de Assis Moreira hat laut der "SonntagsZeitung" nicht nur Ärger mit den Behörden in Paraguay, sondern auch in der Schweiz. Grund dafür sei eine vom ehemaligen Spitzenfussballer gegründete Stiftung. Die Ronaldinho Foundation habe ihren Sitz an der Zürcher Bahnhofstrasse. Die Stiftung wolle die Gesundheit und den Zugang zu Medizin für Bedürftige fördern, hiess es. Doch seit längerem sei es ruhig um das Projekt geworden. Die Revisionsstelle der Ronaldinho Foundation habe ihr Amt niedergelegt, weil sie trotz mehrmaliger Nachfragen betreffend der Jahresrechnung und dem weiterem Vorgehen nie eine Rückmeldung erhalten hätten. Ende Januar habe das Zürcher Handelsregister der Stiftung dreissig Tage lang Zeit gegeben, um Organisationsmängel zu beseitigen, hiess es weiter. Die Frist sei aber abgelaufen.

"NZZ am Sonntag" / "Le Matin Dimanche":

Das Nachrichtenportal Watson bereitet laut der "NZZ am Sonntag" und "Le Matin Dimanche" die Expansion in die Romandie vor. Als Leiterin des französischsprachigen Ablegers, der im Jahr 2021 starten soll, sei Sandra Jean vorgesehen. Die vormalige Chefredaktorin der Zeitungen "Le Matin" und "Nouvelliste" habe ihre Arbeit bereits aufgenommen und baue in Lausanne eine Redaktion mit rund 20 Personen auf. Watson-Geschäftsführer Michael Wanner suche zudem einen Investor, der sich am Projekt finanziell beteiligt. Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden, hiess es . Gegenüber "Le Matin Dimanche" sagte Michael Wanner, dass man das Projekt aber notfalls auch alleine stemmen werde. Zu den Gründen für die Expansion in die Romandie erklärte Wanner gegenüber der "NZZ am Sonntag", dass sich das Portal in der Deutschschweiz gut entwickelt habe. Zudem wolle die Werbewirtschaft in einem einzigen Titel die Kampagnen für beide grosse Sprachregionen der Schweiz lancieren. Und schliesslich sei die Westschweiz in den vergangenen Jahren publizistisch verarmt, hiess es.

"NZZ am Sonntag":

Bei Schweizer Konzernen dominieren ausländische Aktionäre. Dies berichtet die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Sie untersuchte die Eigentumsverhältnisse bei den 30 grössten börsennotierten Firmen des Landes. Lediglich 27 Prozent des Kapitals seien in den Händen inländischer Aktionäre. Dagegen befänden sich 37 Prozent der Aktien im Besitz ausländischer Investoren, hiess es. Bei letzteren stammten die Kapitalgeber grösstenteils aus den USA. Für den Rest lasse sich die Herkunft nicht eindeutig zuordnen.

(AWP)