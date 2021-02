Die Schlagzeilen der Sonntagspresse vom Sonntag, 7. Februar 2021

"NZZ am Sonntag" / "SonntagsZeitung":

Der Bundesrat dürfte trotz sinkender Coronavirus-Fallzahlen bis auf Weiteres laut Meldungen der Sonntagspresse bei zahlreichen Coronavirus-Beschränkungen hart bleiben. Eine Öffnung dürfte es nur sehr zögerlich geben, berichtete etwa die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf eine gut informierte Person aus dem Umfeld des Bundesrates. "Es wird vor allem im symbolischen Bereich zu Lockerungen kommen", hiess es. Allenfalls werde es im März "ein, zwei Zückerchen geben". So könnten im März zunächst nur einzelne Geschäfte, Zoos oder Museen wieder öffnen dürfen, hiess es weiter. Der Bundesrat befürchte, dass es wegen der Virusmutationen ab März zu einem Anstieg der täglichen Coronavirus-Infektionen komme. Ein Szenario rechne mit über 15'000 Infektionen pro Tag - zurzeit sind es rund 1600. Alain Berset hat zudem laut der "SonntagsZeitung" den Bundesratsparteien bei den Von-Wattenwyl-Gesprächen am Freitag zahlreiche Szenarien für den Fortgang der Coronavirus-Pandemie und die Dauer der aktuellen Einschränkungen präsentiert. Dabei sei klar geworden, dass der Bundesrat Ende Februar die derzeit geltenden Coronavirus-Massnahmen für private Treffen, die Schliessung von Läden und Restaurants sowie die Veranstaltungsverbote vorerst weiterführen wolle, schrieb das Blatt. Der an den Gesprächen anwesende SP-Co-Präsident Cédric Wermuth habe dies der Zeitung bestätigt. In einem Brief der SVP hiess es allerdings, Berset habe an den Von-Wattenwyl-Gesprächen eine Weiterführung der aktuellen Coronavirus-Massnahmen bis zum Sommer angekündigt.

Alt Bundesrat Moritz Leuenberger hat in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" mit einem Tabu gebrochen. Auf die Frage, wann er nicht die Wahrheit gesagt habe, antwortete er: "Wir haben stets verneint, für die Befreiung von Geiseln Lösegelder bezahlt zu haben." Dies sei aus gutem Grund geschehen, weil die Schweiz damit Nachahmer und weitere Geiselnahmen habe verhindern wollen. "Erklärt man dieses Verhalten der Öffentlichkeit, wird dies als legitime Lüge akzeptiert", betonte Leuenberger. Komme eine Geisel frei, sei wohl meist bezahlt worden, hiess es weiter. "Aber das steht nicht 'Lösegeld' auf dem Einzahlungsschein, sondern da werden irgendwo Spesen abgebucht", sagte Alt Bundesrat Leuenberger. Lügen hätten einen Platz in der Gesellschaft. "Die Lüge ist ein soziales Schmierfett, oder sie kann berechtige Interessen von Dritten schützen. Stets auf die Wahrheit zu pochen, kann manchmal grösseren Schaden anrichten, als zu lügen", führte er weiter aus.

Der EU-Botschafter in der Schweiz, Petros Mavromichalis, hat im "SonntagsBlick" die Position der Europäischen Union bezüglich eines Rahmenabkommens nochmals verdeutlicht. Der EU-Botschafter in Bern sagte, dass "mit etwas gutem Willen von beiden Seiten" eine Lösung innerhalb der nächsten Wochen möglich sein sollte. "Da, wo es Interpretationsspielraum gibt, bieten wir gerne Hand für Klärungen", hiess es. "Was wir nicht tun werden: die umstrittenen Dossiers nochmals öffnen." Die Verhandlungen seien beendet, erklärte der 56-Jährige. Was den Europäischen Gerichtshof angeht, dessen vorgesehene Rolle in der Schweiz massiv kritisiert wird, gebe es keinen Verhandlungsspielraum. "Für die EU ist die Rolle des EuGH kein Thema mehr. Es ist unvorstellbar, der Schweiz bei der Auslegung von EU-Recht eine Ausnahme zu gewähren. Das Prinzip der Einheit des EU-Rechts innerhalb des Binnenmarkts ist unantastbar", so Mavromichalis. Die EU zwinge schliesslich niemanden, an ihrem Binnenmarkt teilzunehmen, sagte der Grieche weiter.

Saudische Soldaten haben laut einer Meldung vom "SonntagsBlick" an einem Simulator des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag trainiert. Die Zeitung beruft sich dabei auf ihr vorliegende Videoaufnahmen von den Trainings. Bei Schulungen in Frankreich hätten Offiziere der saudischen Nationalgarde den Umgang mit dem Artilleriesystem Caesar gelernt. Wenig später sei dieses System im Jemen-Krieg eingesetzt worden. Bei den vom französischen Unternehmen DCI organisierten Schulungen sei ein Simulationssystem der Ruag zum Einsatz gekommen, hiess es. Die Videoaufnahmen von einem der Trainings aus dem Jahr 2017 belegten dies. Die Ruag räumte gegenüber dem Blatt ein, dass die Firma im Jahr 2014 ein solches System an DCI geliefert habe. In Firmendokumenten preise die Ruag zudem die sogenannten Sota-Simulatoren an: "Mit dem Simulator taucht der Auszubildende in eine sehr realistische Schlachtfeld-Umgebung ein", hiess es weiter.

Laut einer Meldung der "SonntagsZeitung" werden die Krankenkassenprämien weiterhin markant steigen. Die Zeitung beruft sich dabei auf noch unveröffentlichte Zahlen aus dem Datenpool Sasis der Krankenkassen. Insgesamt seien nämlich im Jahr 2020 die bezogenen Leistungen der obligatorischen Grundversicherung um 430 Millionen Franken auf 34,6 Milliarden Franken gestiegen. Unmittelbar auf Covid seien rund 350 Millionen Franken zurückzuführen, schätze zudem der Krankenkassenverband Santésuisse. Jedoch seien indirekte Coronavirus-Kosten noch nicht einmal eingerechnet. Kämen diese noch hinzu, wäre der Kostenblock noch grösser, hiess es von Santésuisse gegenüber der Zeitung diesbezüglich. Das Coronavirus habe also das Kostenwachstum im Gesundheitswesen nicht wie erwartet gedämpft, schlussfolgerte zudem das Blatt. So habe das Behandlungsverbot für nicht dringend notwendige Operationen und Therapien lediglich zu einer Verlangsamung des Kostenanstiegs geführt, hiess es. Statt drei Prozent - wie im Schnitt der vergangenen Jahre - seien die Gesundheitskosten 2020 um rund 1,25 Prozent gestiegen, führte die "SonntagsZeitung" weiter aus.

Die Schweiz wird durch das Coronavirus zunehmen seelisch belastet. Dies berichtet der "Sonntagsblick unter Berufung auf Aussagen dutzender Personen. Seit dem neuen Jahr würden zudem die Telefonleitungen der Psychologen heisslaufen. So verzeichnete die Buchungsplattform sanasearch.ch allein im Januar 2021 fast 20 Prozent mehr neue Online-Buchungen für Psychotherapie als im September 2020. Die generellen Suchanfragen hätten sich obendrein sogar verdoppelt. Während in der ersten Phase der Pandemie vielfach Angststörungen im Vordergrund standen, seien es nunmehr meist Depressionen, hiess es von der Stiftung Pro Mente Sana gegenüber dem Blatt. Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern behandelten vermehrt Patienten mit Suizidgedanken. Und selbst die Sterbehilfeorganisation Exit verzeichne mehr Anfragen, hiess es weiter.

Die "SonntagsZeitung" berichtet bezüglich Rassismus-Vorwürfen an der Universität St. Gallen (HSG), dass die Bildungseinrichtung einen Untersuchungsbericht unter Verschluss halte. Mehrere ausländische Studenten hätten sich vergangenen Herbst über das Verhalten von Professoren des MBA-Studiengangs an der HSG beschwert. Sie würden Studenten aus Drittstaaten ausgrenzen und im Unterricht rassistische Bemerkungen fallen lassen, hiess es. Wie die HSG bekanntgab, habe eine interne Kommission die Vorfälle "auf Basis von diversen schriftlichen Unterlagen sowie Interviews mit verschiedenen Personen untersucht". Das dreiköpfige Gremium sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass sich keiner der Vorwürfe bestätige. Recherchen der Zeitung zeigten allerdings, dass die Kommission mit Betroffenen nie gesprochen habe. Den Untersuchungsbericht will die HSG zudem nicht veröffentlichen. "Es handelt sich um ein rein internes Dokument, welches überdies explizit als streng vertraulich gekennzeichnet ist", hiess es diesbezüglich gegenüber der "SonntasgZeitung".

Der Bund hat laut einer Meldung der "NZZ am Sonntag" eine neue Qualitätsprüfung der Emix-Masken angeordnet. Die Armeeapotheke habe ein externes Institut damit beauftragt, die gelieferten Atemschutzmasken der Firma Emix zu prüfen, hiess es. Erste Proben seien bereits an das Institut versandt worden. Bevor eine Verwendung der von Emix bezogenen FFP2-Masken infrage komme, müssten diese nach spezifischen Kriterien untersucht werden, sagte ein Armeesprecher diesbezüglich gegenüber dem Blatt. Die Armeeapotheke verfüge hierzu noch über eine ungenügende Dokumentenlage, hiess es weiter. Die Analyseergebnisse sollen in rund zwei Monaten vorliegen. Die Firma von Jungunternehmern steht derzeit in der Kritik, dem Bund im vergangenen März unbrauchbare Masken zu hohen Preisen verkauft zu haben. Ein Emix-Vertreter sagte zu der Angelegenheit gegenüber der Zeitung, der Bund habe die Maskenqualität nie beanstandet.

Der Ex-Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Johannes Rüegg-Stürm soll laut einer Meldung der "SonntagsZeitung" seine Spesen von seinem Untergebenen Pierin Vincenz abgesegnet lassen haben. Das Blatt beruft sich dabei auf Befragungsprotokolle der Zürcher Staatsanwaltschaft. Staatsanwalt Thomas Candrian habe Rüegg-Stürm bei seiner Einvernahme am 24. Mai 2019 gefragt: "Ihnen stand auch eine Firmenkreditkarte der Raiffeisen zur Verfügung. Wie gestaltete sich die Abwicklung in Ihrem Fall?" Darauf habe Rüegg-Stürm geantwortet: "In meinem Fall habe ich für die Auslagen, die ich hatte, die Belege gesammelt." Dann habe er sie mit der Abrechnung eingereicht. Visiert wurden seien sie dann von Pierin Vincenz. Dies stünde in Umkehrung zur offiziellen Hierarchie, schrieb die "SonntagsZeitung". Normalerweise würde der Verwaltungsrat die Konzernleitung kontrollieren. Rüegg-Stürm habe auch die heikle Bankverbindungen von Vincenz abgesegnet. Gemäss den Dokumenten der "SonntagsZeitung" hatte Vincenz Konten bei der Bank LGT in Vaduz, bei der Privatbank DZ in Zürich sowie bei Vontobel und Swissquote. Normalerweise sei es dem Konzernchef einer Bank wegen möglicher Insidergeschäfte verboten, extern ein Konto zu unterhalten, hiess es weiter.

Die nationale Coronavirus-Impfkampagne kostet die Schweiz laut einer Meldung der "NZZ am Sonntag" rund 500 Millionen Franken. Die Zeitung beruft sich dabei auf Angaben von Alfred Angerer, Professor für Gesundheitsökonomie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Er gehe bei der Schätzung von einem Bedarf von neun Millionen Coronavirus-Impfdosen aus. Diese Menge werde benötigt, um zwei Drittel aller Erwachsenen mit zwei Coronavirus-Dosen zu immunisieren, hiess es. Als Kosten für den Coronavirus-Impfstoff veranschlagt er 20 Franken pro Spritze. Wie viel der Bund tatsächlich bezahlt, ist geheim. Die Durchführung der Impfungen koste weitere 130 Millionen Franken, falls der Krankenkassensatz von 14.50 Franken zugrunde gelegt werde. Hinzu kämen noch die Ausgaben für Logistik und das Verbrauchsmaterial. Zudem kalkuliere Angerer Mehrausgaben ein, weil einige Kantone ausserhalb von Zentren impften.

Der Stellenabbau beim ABB-Konzern ist laut der "SonntagsZeitung" im Wesentlichen abgeschlossen. Dies sagte der Konzernchef des auf Energietechnik und Automation ausgerichteten Gruppe, Björn Rosengren, zu dem Blatt. Als er vor elf Monaten die Führung von ABB übernommen habe, hatte der Elektrotechnikkonzern rund 144'000 Mitarbeiter - nunmehr seien es noch noch 105'000. "Wir haben nach dem riesigen Sparprogramm, das wir im letzten Jahr durchgezogen haben, nun ungefähr die richtige Grösse", sagte der Manager. Dies gelte auch für die Schweiz, in der ABB zu den besten Zeiten 22'000 Mitarbeiter beschäftigt hatte und nun bloss noch bei einer Belegschaftsgrösse von rund 3500 Mitarbeitern liege. "Ich glaube nicht, dass die Zahl unserer Mitarbeitenden in der Schweiz noch wesentlich weiter sinken wird. Ich hoffe im Gegenteil, dass sie auch wieder einmal steigt", betonte er. "Auch dank Forschung und Entwicklung aus der Schweiz, wo wir weiterhin investieren", hiess es. Künftig solle es für den Gesamtkonzern zudem eher darum gehen, neue Geschäfte hinzuzukaufen, erklärte Rosengren.

Die Linke will laut der Westschweizer Zeitung "Le Matin Dimanche" das Wahlrecht für Ausländer in der Schweiz vorantreiben. Die SP-Nationalräte Ada Marra (VD) und Mustafa Atici (BS) bereiteten die Einreichung einer parlamentarischen Initiative vor, um ein diesbezügliches Wahlrecht zu fordern. Damit solle es Ausländern nach fünfjährigem Aufenthalt in der Schweiz möglich sein, auf kommunaler Ebene zu wählen beziehungsweise sogar selbst gewählt zu werden. Derzeit können laut dem Blatt rund 1,5 Millionen Ausländer auf kommunaler Ebene nicht wählen. Die Grünen würden im März auch eine ähnliche parlamentarische Initiative vorlegen, aber das aktive und passive Wahlrecht für Ausländer auf Bundesebene fordern, hiess es weiter.

