Die Schlagzeilen der Sonntagspresse vom Sonntag, 9. Februar 2020

"NZZ am Sonntag":

Die interne Revision des Verteidigungsdepartements (VBS) findet in einer Prüfung Mängel in der Informationssicherheit. Wie die "NZZ am Sonntag" berichtet, halten die Inspektoren in einem Bericht fest, dass unter dem Dach des Departements kaum eine systematische Erfassung der relevanten Risiken stattfinde. Die Informationssicherheit umfasst beispielsweise die Abwehr von Cyber-Angriffen, aber auch den Schutz von nicht-digitalen Systemen und Einrichtungen. Die Mängel beziehen sich auf das zentrale, übergeordnete System im VBS. Der Nutzen davon werde von den Verantwortlichen bezweifelt und der Zweck sei ihnen unklar, schreiben die Prüfer. Als Folge veranlasste VBS-Chefin Viola Amherd (CVP.), das heutige, erst 2017 eingeführte System aufzugeben und ein neues Dach im Generalsekretariat zu errichten.

"SonntagsZeitung" / "Le Matin Dimanche":

Zahlen des Bundesamtes für Umwelt zeigen: In einigen Gemeinden sind die Pestizidkonzentrationen im Grundwasser bis zu 25 Mal höher als der Grenzwert erlaubt, wie die "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" berichten. Wo diese "Pestizidhöllen" liegen, war bis jetzt nicht bekannt. Die Umweltbehörden wollten das geheim halten. Erst auf Druck eines Gesuches gemäss Öffentlichkeitsrecht gab das Amt die Daten nun frei, wie die beiden Zeitungen schreiben. Das Amt betont, dass es sich um Grundwasser- und nicht um Trinkwassermessungen handelt. In aller Regel ist das Grundwasser aber Basis für das Trinkwasser. Die Daten führten Brisantes zutage. Erstens erstrecken sich die verseuchten Gebiete über das gesamte Mittelland. Zweitens wurden Gemeinden ungenügend informiert. So zeigt die Tabelle, dass die Werte des Chlorothalonil-Rückstandes R471811 in der Luzerner Gemeinde Fischbach den Grenzwert um das 12-Fache überschreitet. Die Messungen wurden durch das Wasserforschungsinstitut Eawag ausgewertet. Die Forscher hielten in ihrer Analyse fest, dass die Messwerte dieses Stoffes besonders besorgniserregend seien, weil er sich nur langsam abbaue und seine Gesundheitsgefährdung kaum erforscht sei. Die Gemeindebehörden erfuhren jedoch nie von den verheerenden Messwerten, wie der für das Trinkwasser zuständige Gemeinderat Ivo Häfliger sagte.

"SonntagsBlick":

Der Fall Julian Assange erreicht Bundesbern: Der UNO-Sonderbeauftragte für Folter, Nils Melzer, wird während der Frühlingssession persönlich im Parlamentsgebäude den direkten Austausch mit Volksvertretern suchen, um für die gute Sache zu weibeln, wie der "SonntagsBlick" berichtet. Den Termin am 11. März eingefädelt haben die Nationalräte Cédric Wermuth (SP) und Balthasar Glättli (Grüne). Es gehe ihm nicht nur um den konkreten Fall Assange, sagte Wermuth. "Es geht grundsätzlich um den Umgang mit Werten wie Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit." Das Interesse bei den Politikern scheint gross zu sein. Er und Glättli hätten bereits "viele Rückmeldungen" von Parlamentariern, so Wermuth. Melzer kämpft unermüdlich für Assange. In der Deutschschweiz machte Melzer seine Vorwürfe mit einem Interview mit dem "SonntagsBlick"im Dezember publik. Einen Monat später doppelte die "Republik" mit Details von Melzers Untersuchungen und der Wucht der sozialen Medien nach.

"NZZ am Sonntag":

Postauto-Chef Christian Plüss will seine gelbe Busflotte grüner machen. "Wir haben uns neu zum Ziel gesetzt, bis 2024 insgesamt 100 Fahrzeuge mit alternativem Antrieb im Einsatz zu haben", sagte er der "NZZ am Sonntag". Im Fokus stehen Fahrzeuge mit Elektroantrieb und Batterie. Möglich ist laut Plüss auch die Beschaffung von Bussen mit Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Bis wann alle 2400 Busse von Postauto vollständig emissionsfrei unterwegs sein werden, ist noch offen. "Wir hätten gerne ein Datum für den hundertprozentigen Umstieg gesetzt. Aber wir mussten merken, dass das anspruchsvoller ist, als wir zuerst dachten", sagt Plüss. Ein Grund sind die vielen Bergstrecken, auf denen Postauto unterwegs ist. "Im Flachland ist der Umstieg auf umweltfreundliche Busse bereits vielerorts möglich", sagte Plüss. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Stromanbietern und die Nutzung von einheimischer Energie entstehe zusätzliche Wertschöpfung in der Region. Und Elektrobusse seien innerorts deutlich leiser.

"SonntagsZeitung" / "NZZ am Sonntag":

Vittorio Radice, neuer Verwaltungsratspräsident bei Globus, will in den Warenhäusern sehr viel ändern. Im Interview mit der "SonntagsZeitung" kündigt er an, er werde nicht alle 48 Warenhäuser und Läden weiterführen. Radice plant, aus den Warenhäusern Marktplätze zu machen, auf denen man sich trifft. "Wir wollen an jedem dieser Orte der Nummer eins Treffpunkt sein. Wir brauchen dafür grosse Läden, nicht kleine. Es stehen also harte Entscheidungen an", sagte Radice der "SonntagsZeitung". Kleinere Läden werden laut Radice schliessen müssen. Wie viele Angestellte ihren Job verlieren werden, ist noch ungewiss. Gefährdet seien mindestens zwei Dutzend Geschäfte, schreibt die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf gut informierte Quellen aus dem Innern der Firma. Besonders bedroht seien die ehemaligen Schild-Filialen. Globus hatte die Marke vor zwei Jahren fallen gelassen und deren Filialen in Globus-Geschäfte umgewandelt. Das Joint Venture aus der thailändischen Central Group und der österreichischen Signa will den grösseren Standorten aber treu bleiben: Zürich, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne und Genf sollen nicht gefährdet sein, hiess es.

"SonntagsZeitung" / "NZZ am Sonntag":

Nach seiner überraschenden Beförderung zum Chef der Credit Suisse will sich Thomas Gottstein darauf konzentrieren, die Folgen der Bespitzelungsaffäre zu bewältigen. Im Interview mit der "SonntagsZeitung" sagte er, es gehe darum, die Bank in ruhige Bahnen zu lenken. "Es ist eine gewisse Verunsicherung entstanden. Ich will dazu beitragen, dass sie verschwindet." Grössere personelle und strategische Änderungen plant Gottstein jedoch nicht. Er belasse die Geschäftsleitung so, wie sie ist. Der Chefwechsel wurde laut "NZZ am Sonntag" durch ein Foto beschleunigt, das der damalige CS-Chef Tidjane Thiam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Instagram veröffentlichte. Das Bild zeigte ihn und die Konzernleitungsmitglieder lachend. Es entstand nach einem Arbeitsessen und suggerierte breite Unterstützung für Thiam. Das Foto habe innerhalb der Grossbank zu heftigen Irritationen geführt, berichtet die "NZZ am Sonntag" berichtet. Nicht allen abgebildeten Managern solle klar gewesen sein, dass es öffentlich wird. Einige fühlten sich von Thiam für einen PR-Coup missbraucht. Das Bild besiegelte, was sich in den Tagen davor abgezeichnet hatte: Thiams Abgang. Parallel dazu drohten ausländische CS-Aktionäre dem Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner mit der Absetzung, falls er Thiam stürze. Die Drohung missfiel den Verwaltungsräten. Das Vorpreschen der amerikanischen und britischen Aktionäre beschleunigte den Chefwechsel - zumal einige Verwaltungsräte vermuteten, Thiam habe die Angriffe mit den Investoren abgesprochen.

"SonntagsZeitung":

Die wegen des Coronavirus ausgesetzten Flüge von und nach China reissen ein Loch in die Kasse des Flughafens Zürich. Das berichtet die "SonntagsZeitung". Insgesamt fallen pro Woche 28 Flüge aus. An den Spitzenzeiten sind dadurch Slots frei geworden. Diese können aber nicht weitergereicht werden - auch wenn sich dafür Interessenten fänden. "Es handelt sich um einen Fall von höherer Gewalt", sagte Flughafen-Sprecherin Jasmin Bodmer der "Sonntagszeitung". Deshalb verblieben die Nutzungsrechte dieser Slots bei den Airlines. Dem Flughafen brechen damit auf unbestimmte Zeit Gebühren weg, die sich pro An- und Abflug-Paar auf mehr als 10000 Franken summieren dürften. Das ergibt pro Woche gut 140'000 Franken. Doch noch mehr ins Gewicht dürften die Ausfälle in den Luxusläden am Flughafen fallen. Denn die Chinesen gelten als kaufkräftigste Kundengruppe.

"SonntagsZeitung":

Der Pharmakonzern Novartis reagiert auf die weltweite massive Kritik an der Verlosung des lebensrettenden Medikaments Zolgensma für todkranke Babies. Das schreibt die "SonntagsZeitung". Er anerkenne, dass nicht alle mit dem Zuteilungsmodell glücklich seien, sagte Dave Lennon, Präsident der Novartis-Tochter Avexis, die das millionenteure Medikament gegen die genetisch bedingte Muskelschwäche SMA herstellt. Avexis will 100 Dosen gratis abgeben, doch wer das potenziell lebensrettende Mittel bekommen soll, darüber entscheidet am Ende das Los. Nun rudert die Novartis-Tochter zurück: Das Unternehmen sei mit den Patientenverbänden im Gespräch und bereit, "Anpassungen vorzunehmen, wenn wir einen besseren Weg vorwärts finden können", sagte Lennon. Es läuft allem Anschein nach darauf hinaus, dass Novartis auf die Verlosung verzichtet und durch klare Auswahlkriterien ersetzt.

"Le Matin Dimanche":

Die Anzahl der Überfälle auf Bancomate ist im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Das berichtet "Le Matin Dimanche". Nach Angaben des Bundesamts für Polizei (fedpol) wurden 2019 22 Geldautomaten Ziel eines Überfalls; 2018 waren es vier, 2017 nur gerade zwei gewesen. Das Phänomen kommt aus den Nachbarländern. Die Delikte würden im Normalfall "durch kleine Gruppen von drei oder vier Personen begangen, die zu organisierten Banden aus osteuropäischen Staaten gehörten", erklärte das fedpol. Die Überfälle fänden meist in grenznahen Regionen oder entlang der grossen Achsen statt, sagte ein Sprecher der Raiffeisen-Gruppe. Acht Angriffe, darunter sechs durch Sprengungen, ereigneten sich im Kanton Genf, wie "Le Matin Dimanche" schreibt. Die Schweiz sei attraktiv, weil es hier viele Geldautomaten gebe, die viel Geld enthielten, erklärte Jean-Christophe Sauterel, Komunnikationsverantwortlicher bei der Waadtländer Polizei. Die Banken sind sich bewusst und ergreifen Massnahmen. So will Raiffeisen laut dem Sprecher das Herausreissen der Bancomaten erschweren, weniger Geld in die Automaten füllen und die Videoüberwachung verstärken.

"SonntagsBlick":

Nachdem der Freiburger Bischof Charles Morerod vergangene Woche einen Pfarrer per sofort suspendierte, sieht sich ein weiterer Kirchenmann der Diözese Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Das berichtet der "Sonntagsblick". Ausserdem habe der Mann in der Vergangenheit in Frankreich in der Gruppe "Courage" mitgewirkt, die Homosexuelle zurück auf den katholischen Weg bringen will - mittels höchst umstrittener Konversionstherapien. Der Mann arbeite seit einem Jahr als Seelsorger in Neuenburg, schreibt der "SonntagsBlick". Wie sich seine vergangene Tätigkeit auf seine Beschäftigung in der Diözese Freiburg auswirkt, bleibe jedoch auch nach der Stellungnahme der Pressestelle des Bischofs offen.

