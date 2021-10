Digitec Galaxus startet in Österreich

Das Unternehmen hat mit dem Markteintritt im Nachbarland ein ambitioniertes Ziel: "Wir wollen in die Top-5 im österreichischen Onlinehandel vorstossen", wird der Geschäftsführer von Digitec Galaxus, Florian Teuteberg, in der Mitteilung zitiert. Mit den 1,83 Milliarden Franken Umsatz, die Digitec Galaxus vergangenes Jahr in der Schweiz erzielt hat, wäre das Unternehmen laut den Angaben in der Mitteilung bereits die Nummer eins in Österreich.

Bestellen können die Österreicherinnen und Österreicher aktuell eine halbe Million Produkte aus den Kategorien "IT und Multimedia", "Büro und Papeterie", "Haushalt", "Spielzeug", "Do it und Garten", "Beauty und Gesundheit" sowie "Erotik". Später sollen noch weitere Kategorien hinzukommen, wie es heisst. Geliefert würden die Bestellungen aus dem deutschen Lager in Krefeld und via Direktlieferanten innerhalb von zwei Tagen an alle Adressen in Österreich.

Digitec Galaxus hat 2018 bereits nach Deutschland expandiert. Dort habe das Unternehmen inzwischen bereits 500'000 Kundinnen und Kunden gewonnen, heisst es weiter. Das Unternehmen, das seit 2015 zur Migros-Gruppe gehört, wurde 2001 gegründet und beschäftigte Ende letztes Jahr laut eigenen Angaben 2350 Mitarbeitende.

tv/ra

(AWP)