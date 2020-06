Dufry-Aktien geben nach - Noch keine Entwarnung für Reisebranche

Um 10.45 Uhr verlieren die Dufry-Aktien 3,7 Prozent auf 36,22 Franken. Der Gesamtmarkt SPI steht derweil leicht im Plus.

Seit Anfang Monat haben die Dufry-Papiere im Zuge der verschiedenen Lockerungen im internationalen Reiseverkehr stark zugelegt. Zeitweise stiegen die Titel gar über die Marke von 40 Franken, was gegenüber den Tiefstständen vom März eine Verdoppelung bedeutet.

Überstanden hat Dufry die Krise aber noch lange nicht. Die Aussicht, dass Reisewarnungen für Touristen für Drittstaaten ausserhalb Europas verlängert werden könnte, belastete am Mittwoch auch andere Titel der Branche. So gab etwa die Lufthansa-Aktie im Frankfurter Frühhandel 3,4 Prozent nach.

Dufry sieht sich hingegen einigermassen gut positioniert. Nach den ergriffenen Kapitalmassnahmen und der Reorganistaion sei man gut gerüstet, um vom Auschwung des Reiseverkehrs profitieren zu können, sagte CEO Julian Diaz in einem Interview mit dem Branchenportal "Moodie Davitt Report" am Dienstag. Die Situation in der Branche sei allerdings weiterhin sehr schwierig und die Unsicherheit nach wie vor sehr gross.

an/uh

(AWP)