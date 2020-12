Ein Jahr nach dem Baubeginn hat der Solarstromspezialist Edisun Power seine grösste Photovoltaikanlage im Nordosten Portugals in den kommerziellen Betrieb genommen. Das Solarkraftwerk mit 49 Megawatt sei am (heutigen) Mittwoch an das Stromnetz angeschlossen worden, teilte das Unternehmen in einem Communiqué mit.