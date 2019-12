Eidgenossenschaft plant 2020 Anleihe-Emissionen im Umfang von 2,5 Milliarden

Der Bund will sich im kommenden Jahr über die Ausgabe von Anleihen 2,5 Milliarden Franken am Kapitalmarkt beschaffen. Der Mittelbedarf ergebe sich insbesondere aus der Fälligkeit einer Anleihe im Umfang von 4,6 Milliarden im Juli, teilten die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) am Dienstag mit.