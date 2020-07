Emissionsgesellschaft Efiag verliert Ratinggeber Vontobel

Der Schritt der Bank Vontobel sei bedauerlich, teilt Efiag am Freitag mit. Man sei jedoch bemüht, für die Bank Vontobel einen adäquaten Ersatz zu finden. Derzeit stehe die Efiag mit möglichen Ratinggebern in Verhandlungen und beabsichtige, bis Ende 2020 über ein zweites, anerkanntes Rating verfügen zu können.

Doch solange kein zweites Rating für die Anleihen der Efiag vorliegen, können diese Papiere auch nicht dem Swiss Bond Index (Benchmark) angehören. Den von der Efiag emittierten Anleihen wurde von der Bank Vontobel bis dato ein Rating von "A-" erteilt.

Efiag-Anleihen bleiben Top

Auch wenn das Rating der Bank Vontobel inskünftig nicht mehr vorliegen werde, ändere sich nichts an der guten Bonität der Anleihen, versichert Efiag. Weiterhin verfügten die Trägerbanken und Darlehensnehmer der Efiag über hohe Eigenkapitalquoten und seien sehr liquid. Damit würden alle durch die Efiag definierten und streng überwachten Kennzahlen von den Darlehensnehmern problemlos eingehalten und zum Teil deutlich übertroffen. Die Efiag ist überzeugt, ihren Investoren im Hinblick auf das Risiko sehr gute Anlagemöglichkeit zu bieten.

Die Efiag Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft, die von 18 kleineren und mittelgrossen Schweizer Geschäftsbanken (Trägerbanken) getragen wird. Ihr ausschliesslicher Zweck ist die Emission von Anleihensobligationen und die Weitergabe dieser Gelder in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Die Trägerbanken erhalten via die Efiag Zugang zum Schweizerischen Kapitalmarkt. Derzeit sind drei Anleihen über jeweils 100 Millionen Franken ausstehend, die in den Jahren 2021, 222 und 2023 getilgt werden.

