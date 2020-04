ETF-Branche sammelt trotz erhöhter Unsicherheit Gelder im März

"Im März gab es wenig, das nicht überrascht hat", fasst Chris Gannatti von WisdomTree den Monat zusammen. Dazu zählt der Experte auch den Preiskampf zwischen Saudi-Arabien und Russland. "Doch auch wenn dieser Kampf zunächst zu einem Ölpreissturz geführt hat, waren zuletzt deutliche Zuflüsse in ölbasierte ETFs zu sehen, da viele Investoren auf wieder steigende Preise setzen."

Pascal Mischler von GSAM ergänzt, dass man im März in nahezu allen Anlageklassen Ausschläge von historischem Ausmass gesehen habe. "Auch der April hat mit viel Volatilität begonnen", so der Experte weiter. Allerdings zeige sich an starken Erholungstagen, dass viele Investoren auf den richtigen Zeitpunkt zum Wiedereinstieg warteten. "An Investoren-Vertrauen mangelt es nicht."

Vielmehr sieht Mischler in den jüngsten Entscheidungen der US-Notenbank Fed Vertrauensbeweise der Branche gegenüber. "Nachdem die japanische Zentralbank schon sehr lange ETFs in ihren Marktprogrammen einsetzt, hat sich nun auch das Fed dazu entschieden, ETFs bei der Umsetzung seiner Programme zu nutzen." Er gehe daher davon aus, dass sich ETFs weiter als fester Bestandteil in Portfolien etablieren und das verwaltete ETF-Vermögen langfristig wachse.

Ausbalancierung der Portfolios

Für Ed Gordon von iShares stand der März vor allem im Zeichen einer Ausbalancierung der Portfolios. Dabei sei beispielsweise eine starke Präferenz für den jeweiligen Heimatmarkt der Investoren zu beobachten gewesen. Bemerkenswert war für den Experten dabei auch, dass Anleihen-ETFs erstmals seit Juni 2015 monatliche Abflüsse verzeichnet haben.

"Mit 34,5 Milliarden Dollar waren dies auch die grössten Abflüsse, die je in einem Monat bei Anleihen-ETFs verzeichnet wurden." Wichtig für den Experten ist dabei, dass viele Investoren sich von ihren Positionen trennten, um sich in manchen Fällen benötigte Liquidität zu beschaffen.

Wie Gannatti von WisdomTree noch hervorhebt, ist es nicht zu einer Massenflucht in Cash gekommen. Vielmehr sei gerade an den guten Börsentagen derzeit zu beobachten, dass Investoren dabei sogar wieder auf verschiedene Arten von festverzinslichen Wertpapieren setzten, aber auch Engagements in Öl oder Gold seien zu beobachten. "Die Menschen mögen also Angst haben, aber es ist nicht wahr, dass sie nur auf Bargeld sitzen."

Grundsätzlich finden es aber alle Experten schwierig, zum heutigen Zeitpunkt Aussagen über die kommenden Wochen und Monate zu machen. "Wir gehen davon aus, dass die Märkte weiterhin volatil sein werden und stark auf gute aber auch schlechte Neuigkeiten reagieren werden", meint etwa Andreas Zingg von Vanguard. "Aus Anlegersicht hat die aktuelle Krise dazu geführt, dass die Bewertungen an den Finanzmärkten deutlich gesunken sind und das langfristige Renditepotential der meisten Anlageklassen gestiegen ist."

