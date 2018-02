Fed legt Szenarien für Bankenstresstests fest - Auch UBS und CS werden geprüft

Das Federal Reserve Board der US-Notenbank Fed hat am Donnerstagabend Szenarien für die Stresstestprüfungen von Banken veröffentlicht. Darin geht es um Szenarien, welche bei Tests nach dem Comprehensive Capital Analysis and Review-Verfahren (CCAR) und dem Dodd-Frank Act angewendet werden sollen. Die Instruktionen dazu seien an die davon betroffenen Banken ausgehändigt worden, teilte das Board mit.