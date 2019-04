Finanzpapiere besonders gefragt

Die Papiere von Banken und Versicherungen fallen positiv auf. Gegen 10 Uhr grüssen Julius Bär mit Avancen von gut 1 Prozent von der Ranglistenspitze bei den Blue Chips. Mit Swiss Life (+0,8%), Swiss Re (+0,6%), CS und UBS (je +0,3%) schlagen sich weitere Titel aus diesem Sektor überdurchschnittlich. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert derweil minimal tiefer.

"Seit Tagen sind Umschichtungen aus den defensiven Schwergewichten in die Finanzwerte zu beobachten", meint ein Händler. "Das Pendel der letzten Wochen und Monate schlägt etwas zurück." Tatsächlich zählen manche Finanztitel nach wie vor zu jenen mit einer unterdurchschnittlichen Performance 2019.

Dass Julius Bär besonders gut abschneide, sei keine Überraschung, ist weiter zu hören. Der Titel gelte bei manchen Experten nach wie vor als günstig.

Andere Experten setzen die aktuelle Kursentwicklung in einen grösseren Zusammenhang. "Der Konjunkturpessimusmus war zuletzt etwas übertrieben", meint ein Händler. Nach den starken Zahlen aus den USA und China vom Vortag habe der Wind nun gedreht, was sich am Anleihenmarkt stark bemerkbar gemacht habe - und nun auch den Finanzwerten helfe. An der New Yorker Börse zählten die Banken schon am Montag zu den stärksten Werten.

rw/ra

(AWP)