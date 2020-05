Finma passt die in der Coronakrise den Banken gewährten Erleichterungen an

Demgegenüber würden die Erleichterungen zu der Risikoverteilung bei Banken nicht mehr breit in Anspruch genommen und daher auch nicht verlängert, hiess es weiter. Die Institute könnten aber im Einzelfall spezifische Ausnahmen beantragen. Weiter will die Finma die Erleichterung bezüglich der Marktrisiken in der zukünftigen Aufsichtspraxis übernehmen.

Verlängert werden auch die bezüglich Geldwäschereibekämpfung gewährten Erleichterungen. Diese gibt es etwa bei der Eröffnung von neuen Kundenbeziehungen und sie würden insbesondere bei ausländischen Kunden verlängert. Die Finma will aber bei diesen Erleichterungen später schrittweise zum normalen Eröffnungsprozess zurückzukehren. Präzisiert wurde darüber hinaus die Handhabung der Laufzeiten der im Rahmen der bei der SNB bezogenen Darlehen (SNB-COVID-19-Refinanzierungsfazilität) zur Berechnung der Finanzierungsquote (NSFR).

mk

(AWP)