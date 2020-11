Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat sich neue strategische Ziele für die Jahre 2021 bis 2024 gesetzt, die vom Bundesrat an seiner heutigen Sitzung genehmigt wurden. Die Aufsichtsbehörde will dabei der Digitalisierung, der Innovation und der Nachhaltigkeit mehr Gewicht beimessen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.