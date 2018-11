Fitch senkt Novartis-Rating auf "AA-" von "AA" - Ausblick neu "stabil"

Die Agentur begründet diesen Schritt laut Medienmitteilung vom Dienstag damit, dass der Konzern sich auch weiterhin auf sogenannte "Bolt-on"-Akquisitionen, also ergänzende Zukäufe, fokussieren dürfte. Diese Strategie habe das Unternehmen 2014 gestartet und seit Ende 2017 noch beschleunigt.

Diese Übernahmestrategie, zusammen mit einer grosszügigen Ausschüttungspolitik an die Aktionäre und voraussichtlich höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Folge der verstärkten Konzentration auf innovative Heilungsansätze dürfte das Niveau an Fremdkapital in etwa auf ein Level bringen, das der Konzern vor 2017 ausgewiesen hat, heisst es weiter.

hr/cf

(AWP)