Fitch senkt Rating für Nestlé wegen Aktienrückkauf auf "A+" von "AA-"

Fitch Ratings stuft Nestlé als weniger kreditwürdig ein. Die angekündigte Kapitalausschüttung an die Aktionäre von bis zu 20 Milliarden über die nächsten drei Jahre führe zu einem Anstieg des bereinigten Verschuldungsgrads, schreibt die Ratingfirma in einer Mitteilung am Dienstag.