Flughafen Zürich Aktie nach BAZL-Gebührenvorschlag im Sinkflug

Die Flughafen-Zürich-Aktien sind am Montag stark unter Druck. Gemäss einem Vorschlag des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL) sollen in der neuen Gebührenordnung die Transferzahlungen zugunsten der regulierten Erträge deutlich angehoben werden. In einer Stellungnahme stellt sich die Betreibergesellschaft dezidiert gegen diesen Vorschlag, der sich in der Vernehmlassung befindet.