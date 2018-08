(Mit weiteren Angaben ergänzt) - In den USA hat sich ein früherer Mitarbeiter der Bank Julius Bär mit Blick auf die Gedwäschereiaffäre, die im Zusammenhang mit der staatlichen venezolanischen Erdölgesellschaft PDVSA steht, für schuldig bekennt. Matthias Krull, deutscher Staatsbürger und Einwohner Panamas, habe bezüglich Geldwäscherei-Vorfällen für schuldig plädiert, teilte das US-Justizdepartement am Mittwochabend mit. Er soll am 29. Oktober von der US-Bezirksrichterin Cecilia Altonaga aus dem südlichen Bezirk von Florida verurteilt werden.