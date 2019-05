GAM-Aktien nach Einstieg von George Soros über Investmentvehikel gesucht

GAM-Aktien schossen bis Börsenschluss um 15,4 Prozent auf 4,67 Franken in die Höhe, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,7 Prozent zulegte. Im laufenden Jahr ist die GAM-Aktie damit um 21 Prozent geklettert.

2018 waren die Titel um Dreiviertel eingebrochen. Besonders belastet hatte die Affäre um den im Sommer suspendierten Investmentmanager Tim Haywood, der später wegen angeblich schweren Fehlverhaltens entlassen wurde. Im Dezember erreichte die Aktie einen Tiefpunkt bei 2,76 Franken.

Nun hält neu SFM UK Management LLP - SFM steht für Soros Fund Management - eine Beteiligung von 3 Prozent an GAM, wie aus einer Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse SIX vom Freitag hervorgeht. Entstanden ist die Meldepflicht am 16. Mai 2019 durch den Erwerb von Aktien. Ob die Position von 0 auf 3 Prozent aufgebaut wurde oder in den vergangenen Wochen sukzessive, ist nicht klar. Erst ab einer Schwelle von 3 Prozent muss ein Investor die Beteiligung offenlegen.

Üblicherweise stehen die grossen Investmentgesellschaft im Kontakt mit den Unternehmen und führen eine umfassende "Due Diligence" durch, bevor sie sich für eine Investition entscheiden. Ein GAM-Sprecher wollte die Beteiligung auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Die in London ansässige SFM UK Management ist eine Tochtergesellschaft des Soros Fund Management - dem Hedgefonds der Investoren-Legende George Soros - und versorgt diesen mit Investment Management Services.

