GAM-Chef will an bisheriger Strategie festhalten

Der Vermögensverwalter GAM hat im dritten Quartal wie erwartet einen deutlichen Rückgang bei den verwalteten Vermögen erlitten. Trotzdem will der Chef des Asset Managers, Alexander Friedman, an seiner bisherigen Strategie festhalten und diese umsetzen, wie er in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (FuW, Onlineausgabe 23. Oktober) sagte.