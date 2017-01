Die Dekotierung der Gategroup-Aktien von der Schweizer Börse rückt näher. Die Börsenbetreiberin SIX genehmigte am 23. Januar ein entsprechendes Gesuch des Unternehmens, wie sie am Dienstag mitteilt. Gategroup war Ende Dezember von der chinesischen HNA-Gruppe übernommen worden. Beim Vollzug des Angebot (53 CHF pro Aktie, insgesamt 1,4 Mrd CHF) hatte HNA über 98% an Gategroup gehalten.