Glencore legt Preis für Wandelanleihe bei 179'408,46 Dollar pro Bond fest

An der Londoner Börse legten die Aktien des Rohstoff- und Bergbauunternehmens am Freitag um 4,7 Prozent auf 3,368 Pfund. Glencore hat Wandelanleihen in der Höhe von 125 Millionen US-Dollar platziert. Die unverzinslichen Papiere sollen zu den gleichen Bedingungen ausgeben werden wie die Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar, die am 27. März ausgegeben wurden und bis zum 27. März 2025 laufen. Später sollen die neuen Anleihen mit den ursprünglichen Anleihen konsolidiert werden.

Das Abwicklung und die Lieferung der neuen Bonds erwartet Glencore am 26. September 2018.

jb/

(AWP)