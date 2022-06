Glencore-Tochter bekennt sich der Bestechung in Afrika schuldig

Glencore hat sich in Grossbritannien wie angekündigt der Korruption in fünf afrikanischen Ländern schuldig bekannt. Die Anwälte von Glencore Energy UK erschienen am Dienstag vor einem Richter, um sich in mehreren Fällen der Bestechung schuldig zu bekennen, teilte das Serious Fraud Office (SFO) gleichentags mit.