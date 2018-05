Das von Glencore und der Qatar Investment Authority (QIA) gebildete Konsortium, das rund 19,5% an Rosneft hält, wird per 7. Mai aufgelöst. Der Schritt erfolgt, nachdem der geplante Verkauf eines 14,16-Prozent-Anteils an Rosneft an die CEFC (China Energy Company) nicht durchgeführt wird, wie Glencore am Freitagabend mitteilt.