Grossbanken-Aktien fallen nach US-Stresstest leicht zurück

Bis 09.40 Uhr haben beide Titel ihre Abgaben ausgeweitet. Die Papiere der UBS verlieren 0,6 Prozent, die der CS 0,5 Prozent. Beide waren noch knapp im Plus in den Handel gestartet. Für den Leitindex SMI geht es in einem insgesamt zurückhaltenden Umfeld um 0,30 Prozent abwärts.

Wie die US-Notenbank Fed am Donnerstagabend mitgeteilt hatte, haben alle getesteten Banken den zweiten und wichtigsten Teil ihres Stresstests bestanden. Im Fall der CS lautete das Urteil allerdings "bestanden mit Auflagen". Die US-Aufseher bemängelten Schwächen im Prozess der Kapitalplanung. Die Credit Suisse kündigte noch in der Nacht auf Freitag an, die Mängel bis zur Fristsetzung im Oktober beheben zu wollen. Dagegen bestand die UBS bestand den Stresstest der Amerikaner ohne Auflagen.

In einem ersten Kommentar von Goldman Sachs heisst es, man rechne nicht mit einem stärkeren operativen Einfluss, auch wenn das Urteil eher negativ zu werten sei, nachdem die US-Aufseher im Vorjahr noch keine Mängel erkannt hatten.

Bei der Royal Bank of Canada äussern sich die Experten ähnlich. Sie gehen laut Kommentar nicht davon aus, dass das Ergebnis eine direkte Auswirkung auf die Credit Suisse haben werde.

hr/tt

(AWP)