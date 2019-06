Grossbankenaktien setzen zu Erholung an

Die Aktien der UBS und der Credit Suisse legen am Dienstag deutlich zu. Im allgemein freundlichen Umfeld - von Zins- und Konjunkturhoffnungen beflügelt - kommt es zu einer Gegenbewegung, nachdem sich die Grossbankenwerte in der vergangenen Woche seitwärts bewegt haben und in den Wochen zuvor deutlich zurückgekommen waren. Unterstützung kommt am Dienstag zusätzlich von einer positiven Analyse.