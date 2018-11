Grossbankentitel nach Kurszielsenkungen unter Druck

Gegen 10.00 Uhr sinken CS um 1,8 Prozent auf 11,91 Franken, Julius Bär um 1,0 Prozent auf 41,21 Franken und UBS um 0,8 Prozent auf 13,69 Franken. Am Vortag haben CS und UBS allerdings noch um je 2,3 Prozent zulegen können. In dem in einem Monat zu Ende gehenden Jahr liegen CS allerdings rund 30 Prozent im Minus und UBS rund 23 Prozent.

Zu Credit Suisse schreiben die Analysten von Morgan Stanley, dass sie zwar nach wie vor zuversichtlich seien, dass die Bank ihre Kostenziele erreicht. Bei den Erträgen jedoch sind sie pessimistischer als früher. Bei der UBS sehen die Spezialisten von Morgan Stanley Abwärtsrisiken bei den risikoreichen Anlagen sowie in möglichen Abflüssen von Kundengeldern.

Für den gesamten Bankensektor sieht Morgan Stanley die sich abschwächende Wirtschaft und den Kreditzyklus als entscheidende Faktoren für das kommende Bankenjahr. Besondere beachtet werden soll dabei die Widerstandsfähigkeit der Finanzinstitute und wie gut die Dividende durch die Erträge abgestützt sind.

lie/ys

(AWP)