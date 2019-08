Gurit-Aktien nach Zahlen gefragt - Erhöht Ausblick

In einem insgesamt erholten Markt ziehen die Aktien von Gurit mit +3,9 Prozent überdurchschnittlich an. Bei einem Kurs von 1'080 Franken rückt denn auch das bisherige Jahreshoch von 1'128 Franken wieder in Sichtweite. Der SPI erholt sich zeitgleich um 0,94 Prozent.

Laut Philipp Gamper von der ZKB hat Gurit in den Kernbereichen überzeugt und zeigte sowohl umsatz- als auch margenseitig eine gute Leistung. "Besonders das margenstarke Tooling wie auch die Materialgeschäfte fielen erfreulich aus", schreibt der Experte. Vor diesem Hintergrund erscheine auch die neue, erhöhte Guidance realistisch.

Bei der UBS heisst es von Analyst Jörn Iffert, die Zahlen spiegelten auch ein starkes Durchgreifen des Managements wider. Derweil verweist Analyst Markus Mayer von Baader Helvea noch auf den Cashflow, den der Experte als "sehr stark" einstuft.

