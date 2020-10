Gutes Pandora-Ergebnis schiebt Richemont-Aktien an

Während die Pandora-Aktien in Kopenhagen um 14 Prozent in die Höhe schiessen, gewinnen Richemont um 10.45 Uhr 1,2 Prozent auf 63 Franken. Derweil notiert Rivale Swatch um 0,2 Prozent tiefer. Der Gesamtmarkt steigt gemessen am SMI um 0,3 Prozent.

Richemont lasse sich als Schmuckhersteller gut mit Pandora vergleichen. Im Gegensatz zu Swatch, die zum grössten Teil auf Uhren spezialisiert sei, habe bei Richemont Schmuck einen wesentlichen Anteil am Geschäft, sagte ein Händler.

Dass Richemont besser als Swatch performe, liege möglicherweise auch daran, dass Richemont noch von einer Kurszielerhöhung der Royal Bank of Canada profitiere, heisst es weiter. RBC empfiehlt den Titel des Genfer Konzerns nämlich zum Kauf. Swatch wird von RBC dagegen "nur" mit "Sector perform" eingestuft.

pre/uh

(AWP)