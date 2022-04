Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) darf ihren Geschäftsbericht 2021 bis spätestens am 10. Juni 2022 bei der Schweizer Börsenaufsicht einreichen. Die SIX Exchange Regulation habe ein entsprechende Gesucht zur Fristerstreckung bewilligt, teilte das im Bereich Film, Sport- & Event-Marketing und Sport tätige Unternehmen am Donnerstagabend mit.