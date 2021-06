Bitte beachten Sie, dass die am heutigen Donnerstag um 11.05 Uhr auf dem AWP-Dienst publizierte Meldung mit dem Titel: "Novartis stellt am ASCO-Kongress weitere Daten zu Lutathera vor" eine Sperrfrist bis am heutigen Abend (Donnerstag, 03.06.2021) um 23.05 Uhr mitteleuropäische Zeit hat. Die Publikation erfolgte irrtümlich zu früh. Wir bitten Sie, diesen Fehler zu entschuldigen.