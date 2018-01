HLEE-Grossaktionär in Frankreich in Untersuchungshaft

Alexander Studhalter, mit 30,1% Anteil Grossaktionär von Highlight Event & Entertainment (HLEE), ist in Nizza in Untersuchungshaft genommen worden. Er soll als Strohmann des russischen Milliardärs Sulejman Kerimow Dutzende Millionen Euro gewaschen haben mit Immobiliengeschäften an der Côte d'Azur, wie der "TagesAnzeiger" in seiner Ausgabe vom Montag schreibt.