Hoffnung auf gutes Quartal belebt Luxusgüterwerte - Swatch +2,1%

Die Aktien des Uhrenproduzenten Swatch steigen um 2,2 Prozent und der Schmuck- und Lederwarenhersteller Richemont gewinnt 1,3 Prozent an Wert. Damit entwickeln sich die Luxuswerte besser als der Gesamtmarkt gemessen am SMI (+0,4%). Die Papiere der europäischen Konkurrenten Kering (+1,7%), Burberry (+1,8%), Pandora (+1,7%) und der Branchenprimus LVMH (+1,4%) legen ebenfalls überdurchschnittlich zu.

Es gebe berechtigte Hoffnung auf Fortschritte in der Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, heisst es am Markt. Beide Länder haben am Freitag ihre Verhandlungen fortgesetzt und wollen bis zum Abend verhandeln. Detaillierte Angaben zum Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht. Die Teams würden keine Anstrengungen scheuen, um ein Abkommen zu erreichen, sagte Gao Feng, ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums, am Donnerstag.

Für Rückenwind sorgt laut Händlern zudem eine Studie des Analysehauses RBC, das mit einem starken ersten Quartal bei Kering rechnet. Vor allem die Marke Gucci dürfte in der Region Asien-Pazifik/Japan ein kräftiges Wachstum verzeichnet haben. LVMH und Kering blieben beide bei RBC die "Top-Picks" für die Branche. Für Richemont senkte RBC zwar das Kursziel leicht, bestätigte aber das Rating 'Outperform'.

Solche Studien könnten zwar nicht eins zu eins auf die einzelnen Firmen umgelegt werden. "Die Anleger ziehen dann aber queer über die Branche ihre Schlüsse", sagt ein Händler.

pre/tt

(AWP)