Idorsia-Aktie nach US-Zulassung mit kurzzeitigem Kurssprung

Allerdings sind die anfänglichen deutlichen Kursgewinne schnell wieder merklich zusammengeschmolzen. Kurz vor 10 Uhr weisen die Papiere ein Plus von 4,3 Prozent auf 20,22 Franken auf, dies nachdem der Kurs in den ersten Minuten bis auf 21,96 Franken nach oben geschnellt und vorbörslich gar ein Plus von 19 Prozent gestellt worden war. Der Gesamtmarkt (SPI) verliert derweil 0,5 Prozent.

Gemäss Mitteilung von Idorsia vom Morgen darf das Mittel Quviviq (Daridorexant) künftig in den USA bei Patienten, die an Schlaflosigkeit leiden, eingesetzt werden. Analysten äussern sich sehr positiv. Die Zulassung sei ein Wendepunkt für die Geschichte, mit weiteren Katalysatoren in der Pipeline für die Zukunft, meint Jefferies-Analyst Peter Welford in einem ersten Kommentar. Er traut dem Mittel einen Spitzenumsatz von etwa einer Milliarde US-Dollar zu.

Gar noch etwas höher schätzt Vontobel-Analyst Stefan Schneider das Potenzial des Mittels ein. Seine Spitzenumsatz-Schätzung lautet auf 1,3 Milliarden Franken, was etwa 1,4 Milliarden US-Dollar wären. Auch er ist der Meinung, dass das Schlafmittel das Zeug zum Erfolg hat.

hr/uh

(AWP)