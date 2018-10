Idorsia: Ehemalige Axovan-Aktionäre klagen gegen Actelion wegen Clazosentan

Vertreter ehemaliger Aktionäre der Forschungsfirma Axovan haben an einem Schiedsgericht in der Schweiz Klage gegen Actelion eingereicht. Das geht aus einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung der Firma Idorsia hervor, die 2017 im Rahmen eines Spin-Offs nach der Übernahme von Actelion durch den US-Konzern Johnson & Johnson entstanden war. Axovan wurde im Jahr 2003 von der damaligen Actelion übernommen.