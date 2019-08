Zu Aprocitentan wird Idorsia in einer mündlichen Präsentation am 31. August Details zur Phase-2-Studie geben. Dabei geht es um die Wirksamkeit und Sicherheit verschiedener Dosen des neuen Wirkstoffes in der Behandlung von Bluthochdruck, wie Idorsia am Freitagabend mitteilte. Zu Selatogrel wird Idorsia zwei Vorträge am 1. und 3. September zum Beitrag des Mittels in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen halten.

