Implenia-Aktien auf Aufholjagd

Die Implenia-Aktien notieren um 10.25 Uhr bei vergleichsweise guten Umsätzen um 3,1 Prozent höher bei 23,86 Franken. Derweil steigt der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,3 Prozent.

Mit der Studie habe die CS das Interesse der Anleger für die im laufenden Jahr massiv unter die Räder geratene Aktie wieder geweckt, sagt ein Händler. Der Titel weist ein Kursminus seit Jahresanfang von gegen 30 Prozent auf.

Credit Suisse hat die Analyseabdeckung des grössten Schweizer Baukonzerns mit der Empfehlung "Neutral" und einem Kursziel von 25 Franken wieder aufgenommen. Das zugrundeliegende Kerngeschäft sei robust, aber der Weg zu dem erwarteten Wachstum sei schwierig, schreibt Analyst Andreas Brun. Die Investoren erwarteten von Implenia Fortschritte in der Umsetzung der gesteckten Ziele.

Implenia steckt in einem radikalen Umbau. In diesem Zusammenhang stellte Implenia Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten in grosser Millionenhöhe in Aussicht und erwartet für 2020 einen EBITDA-Verlust von rund 70 Millionen. Unrentable Bereiche sollen verkauft werden. Implenia will sich auf die Schweiz und Deutschland sowie den Tunnelbau konzentrieren.

Und daran arbeite Implenia, sagt ein Händler und verweist darauf, dass das Unternehmen bei der Bereinigung seines Portfolios vorwärtsmache. Implenia verkauft die österreichischen Gesellschaft Tüchler Ausbau. Dies sei zwar nur ein kleiner Schritt. "Aber es geht etwas", so der Händler.

pre/kw

(AWP)