Indonesisches Fintech Achiko verschiebt Kotierung an Schweizer Börse

Man wolle aber weiterhin "in Kürze" ein an der SIX kotiertes Unternehmen werden und "vervollständige nun die entsprechenden Erfordernisse", teilte Achiko am Mittwochnachmittag mit.

Achiko hatte im Sommer über die Kotierungsabsichten informiert. Das Unternehmen betreibt in Indonesien den Zahlungsdienstleister Mimopay, der vor allem auf die Bezahlung von Dienstleistungen und Hardware für Online-Spiele spezialisiert ist. Mimopay verfügt laut eigenen Angaben über etwa eine halbe Millionen aktiver Nutzer. Der Umsatz von Achiko belief sich im vergangenen Jahr laut einem Sprecher auf rund 7,5 Millionen Dollar, wobei das Unternehmen Verluste schreibt.

Der Unternehmenswert von Achiko wird laut den eigenen Angaben auf rund 70 Millionen US-Dollar veranschlagt. Gemäss der Ankündigung vom Sommer hätten bis zu der Hälfte der Aktien an die Börse gebracht werden sollen. Derzeit ist Achiko im Besitz des Managements und von privaten Investoren - darunter sind das indonesische Medienunternehmen MNC und der Risikokapitalgeber SOSV. Das Unternehmen hat klare Expansionspläne. So hat es etwa den Vorstoss in Märkte wie Myanmar, die Philippinen und Vietnam angekündigt.

Der hiesige Börsenplatz dürfte für das indonesische Fintech-Unternehmen nicht zuletzt aufgrund der guten Reputation der Schweiz in Asien attraktiv sein. Gleichzeitig habe man sich aber auch wegen des "lebhaften Fintech-Umfelds" für die Schweiz entschieden, hiess es.

