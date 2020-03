Die Investitionen dafür belaufen sich auf rund 25 Millionen Franken. Interroll will damit die Produktionskapazität erhöhen, um so die Voraussetzungen für das künftige Wachstum in der Region Asien/Pazifik zu schaffen.

Der neue Standort wird sich vollständig im Eigenbesitz von Interroll befinden und liegt in der Entwicklungszone des Suzhou Industrial Park (SIP). Mit rund 22'000 Quadratmetern Nutzfläche wird die verfügbare Kapazität verdoppelt.

cf/

(AWP)